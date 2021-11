Motocykle coraz lepiej się sprzedają w Europie. Mocny rok na największych rynkach

Co ciekawe, w przypadku motorowerów nie odnotowano takiego wzrostu zainteresowania. Dla tych pojazdów największe rynki to Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia i Hiszpania. W tych sześciu krajach w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 r. zarejestrowano 206 751 nowych motorowerów. Był to spadek o 0,2 proc., co oznacza, że ta część rynku pojazdów jest stabilna.