Motocykl dnia: BMW R 18

Motocykl BMW R 18 to pierwszy duży cruiser niemieckiej marki. Napędza go dwucylindrowy bokser o pojemności 1802 cm2, który generuje 91 KM przy 4750 obr./min i 158 Nm przy 3000 obr./min. Jest to najpotężniejszy taki silnik w historii BMW. Model R 18 swoim wyglądem nawiązuje do historii, ale został zaprojektowany tak, aby maksymalnie ułatwić modyfikacje. BMW samo oferuje dużo części pozwalających na personalizację i zmianę wyglądu tej maszyny.