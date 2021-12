Moto Guzzi w uderzeniu. V850 X będzie kolejnym modelem o nowoczesnym wyglądzie

Ze strony tej dowiadujemy się sporej liczby informacji dotyczącej Moto Guzzi V850 X. Przede wszystkim będzie to model bazujący na V7, ale o współczesnej stylistyce czerpiącej z "kalifornijskiej kultury motocyklowej" (cokolwiek to znaczy). Jedyne zdjęcie na stronie przedstawia model V100, więc to może być kolejny argument za pewnym podobieństwem tych dwóch motocykli.