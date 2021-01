Moto Guzzi pokazało odświeżone V85 TT. Zmiany nie są duże, ale znaczące

Moto Guzzi V85 TT swoim wyglądem nawiązuje do maszyn enduro z lat 80. Jednak mimo stylistyki retro włoska marka dba, aby motocykl ten był jak najbardziej nowoczesny i już przygotowała poprawioną wersję swojego turystycznego modelu .

Zmiany objęły przede wszystkim silnik. Choć od początku spełniał on normę Euro 5, to inżynierowie i tak postanowili jeszcze nad nim popracować. Tradycyjnie dla Moto Guzzi jest to dwucylindrowa widlasta jednostka ustawiona poprzecznie (z cylindrami wystającymi na boki maszyny).