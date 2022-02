Moto Guzzi na 2022 r. Modele V7 i V85 TT z nowymi kolorami

Moto Guzzi V7 to najbardziej klasyczny, a zarazem najtańszy motocykl włoskiej marki. Jest to retro naked oferowany od 2008, który swoim wyglądem (i nazwą) nawiązuje do modelu z lat 70. To właśnie wygląd i charakterystyczna jednostka napędowa V2 pozwalają się wyróżnić tej maszynie na rynku. Najnowsza wersja V7 napędzana jest silnikiem o pojemności 850 cm3 i mocy 65 KM, a kosztuje od 44 900 zł.