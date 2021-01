Moto Guzzi dalej odświeża gamę. Większy silnik trafi też do obu wersji V9

Tradycyjnie dla tego producenta również nowy silnik Moto Guzzi V9 to widlasta dwucylindrowa konstrukcja ustawiona poprzecznie. Jej maksymalna moc to 65 KM, a moment obrotowy to 73 Nm. To zapewnia włoskiemu motocyklowi lepsze osiągi niż do tej pory, a zarazem jednostka ta spełnia normę emisji spalin Euro 5. Zarówno Bobber, jak i Roamer będą również dostępne w zdławionej do niecałych 48 KM wersji na prawo jazdy kategorii A2.