Modny hit z Włoch. Ducati Scrambler sprzedał się w 100 tys. egzemplarzy

Ducati to przede wszystkim sportowe maszyny. Lub nowoczesne mocne i bardzo mocne nakedy. A także stworzona do połykania kolejnych kilometrów autostrad Multistrada. W tym wszystkim pojawienie się w 2015 r. modelu retro, jakim jest Scrambler, wydawało się nieco dziwne. Wydaje się, że nawet Włosi czuli, że motocykl ten nieco nie pasuje do reszty gamy i stworzono z niego mała podmarkę Ducati, będącą jakby obok głównej oferty.