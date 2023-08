Mniej wypadków motocyklistów w I połowie 2023 r., ale były one groźniejsze

Choć w porównaniu do roku wcześniej, w 2023 r. było o 12 wypadków mnie, to było aż o dziewięć ofiar śmiertelnych więcej i trzy osoby ranne więcej. Jaz zatem widać - wypadki w 2023 r. były bardziej niebezpieczne. Jest to o tyle niepokojące, że w odniesieniu do wszystkich uczestników ruchu, okres od stycznia od stycznia do czerwca 2023 r. na polskich drogach był zauważalnie bezpieczniejszy niż ten sam czas w 2022 r.