Metzeler pokazał nowe opony dla maszyn adventure. Teren im niestraszny

Metzeler Karoo 4 jest oczywiście następcą sprawdzonego ogumienia Karoo 3. Jest to kostkowa opona do maszyn adventure, których właściciele równie chętnie jeżdżą po szutrach co po asfalcie. Jak obiecuje producent – nowy model ma w każdych warunkach zapewniać lepszą przyczepność od poprzedniego.