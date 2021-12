LiveWire wreszcie zacznie nabierać rozpędu. Nowe modele mają być tańsze

LiveWire dopiero co uruchomił możliwość publicznego zakupu akcji, ale ważniejszą informacją jest zapowiedź nowych modeli i platformy Arrow, na której mają być zbudowane. Jej wyjątkowość polega na tym, że akumulatory nie będą ukryte w ramie, a same będą częścią konstrukcji motocykla. To do nich będą przymocowane pozostałe elementy jak tylny amortyzator i wahacz, czy rama pomocnicza. Mimo wspólnej obudowy akumulatory będą mogły mieć różną pojemność, a nawet napięcie.