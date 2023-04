LiveWire S2 Del Mar coraz bliżej. Ruszają zamówienia, wiadomo, kiedy trafią do pierwszych klientów

LiveWire S2 Del Mar to mniejszy model niż One. Jest to bardziej miejski naked o mało harleyowych liniach, choć przednie światło przypomina to z Fat Boba. Nie są znane jeszcze dokładne dane techniczne, ale przedprodukcyjne deklaracje mówią o masie tylko 195 kg i silniku generującym 249 Nm. Przełożyć się to ma na przyspieszenie do 100 km/h w zaledwie 3,1 s. Wszystko jednak wskazuje na to, że akumulator nie będzie szczególnie duży, gdyż miejski zasięg ma wynieść 177 km. W mieście więcej niż wystarczający, ale oznaczający też, że przy wyższych prędkościach można będzie zapomnieć o dalszych wycieczkach.