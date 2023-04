Limitowane modele Harleya-Davidsona. Zmiany są większe niż kiedykolwiek

CVO to oddział Harleya, który odpowiedzialny jest za przygotowywanie bardziej wyjątkowych wersji motocykli amerykańskiej marki. Dodatki stylistyczne, specjalne lakiery czy tuning — to jest to, na co mogą liczyć klienci. W 2023 r. do oferty dołączają dwie nowe propozycje i mają być one wyjątkowe.