Lexus pokazał pierwsze zdjęcie modelu UX. Będzie to najmniejszy SUV japońskiej marki

Segment miejskich SUV-ów przeżywa gorący okres. W 2017 roku niemal każda popularna marka pokazała swój model tej klasy. Nie jest zatem niespodzianką, że do gry wchodzą też producenci segmentu premium. W Genewie zadebiutuje Lexus UX.

Do tej pory szukając małego SUV-a segmentu premium klienci mieli do wyboru Audi Q2 i Mini Countrymana. Nic dziwnego, inne marki oferujące bardziej luksusowe modele w ogóle nie mają modeli w segmencie B. Jednak popularność SUV-ów może to zmienić. Lexus właśnie pokazał pierwsze zdjęcie modelu UX, który w wersji produkcyjnej zadebiutuje w Genewie.