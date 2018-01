Lexus LF-1 Limitless: luksusowa przyszłość należy do SUV-ów. Crossover zamiast limuzyny

Podczas salonu samochodowego w Detroit Lexus zaprezentował koncepcyjnego SUV-a. Tak zdaniem Japończyków mają wyglądać flagowe luksusowe samochody w najbliższych latach. Czy faktycznie zastąpią limuzyny?

Już nawet Bentley (a niedługo też Rolls-Royce) ma w swojej ofercie ogromnego luksusowego SUV-a. Wielkość tych samochodów ma świadczyć o statusie właściciela, więc są one naturalną alternatywą dla limuzyn z najwyższej półki. Nic zatem dziwnego, że również marki premium rozbudowują swoją ofertę i ich SUV-y stają się mniej użytkowe, a bardziej luksusowe . Właśnie takie podejście do tematu prezentuje koncepcyjny Lexus LF-1 Limitless.

We wnętrzu jest na wskroś nowocześnie, co oznacza liczne ekrany i panele dotykowe w miejsce większości przycisków. Jednak kabina ta nie jest zupełnie oderwana od rzeczywistości i wygląda, jakby po częściowych zmianach mogła trafić do samochodu produkowanego seryjnie. Warto przy tym zwrócić na konsolę środkową skierowaną wyraźnie ku kierowcy. Ma ona podkreślać fakt, że (jak zapewniają przedstawiciele marki) Lexusy przyszłości mają zapewniać przyjemność z jazdy. Oczywiście nie oznacza to rezygnacji z trybu autonomicznego.