Latający samochód to nie mrzonki. Toyota opatentowała ciekawe rozwiązanie

Autonomiczne auta to najgorętszy motoryzacyjny temat ostatnich lat. Niedługo może pojawić się nowy - latające samochody. Ciekawy patent w tym względzie złożyła Toyota.

Idea pojazdu, który może wzbić się w powietrze, nie jest niczym nowym. Francuzi już przed laty taki umieścili taki rekwizyt w jednym z filmów o Fantomasie. W 2017 r. firma PAL-V ogłosiła, że rozpocznie sprzedaż modelu Liberty , który jest w gruncie rzeczy samochodem, ale może zostać zmieniony w wiatrakowca - formę pośrednią pomiędzy śmigłowcem a samolotem. Problem w tym, że choć wciąż, dysponując przynajmniej kwotą 299 tys. euro, można dokonać przedpłaty, to nawet jeśli Liberty pojawi się na rynku, to będzie tylko stosunkowo niezgrabnym połączeniem dwóch typów środków komunikacji. Toyota ma inny plan .

We wniosku patentowym zaznaczono, że napęd śmigieł miałaby zapewniać energia elektryczna pochodząca z akumulatorów lub ogniwa paliwowego - jak jest to w modelu Mirai. Co ciekawe, w trybie drogowym samochód miałby skręcać poprzez przyhamowywanie odpowiednich kół - podobnie jak jest to w niektórych maszynach budowlanych.