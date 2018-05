Dla Ubera autonomiczne samochody to za mało. Chce stworzyć latające taksówki

W Paryżu powstanie centrum badawcze, w którym światło dzienne ma ujrzeć latająca taksówka Ubera. Jak widać, amerykańskiego giganta nie zraził śmiertelny wypadek z udziałem samochodu autonomicznego. Wciąż stawia na rewolucyjne rozwiązania.

Jak widać, Uber uważa, że samojeżdżące pojazdy to tylko krok przejściowy. Ostatecznym będzie powstanie latających statków, pełniących rolę dzisiejszych samochodów osobowych. Firma chce w ciągu pięciu lat wydać 20 mln euro, by opracować algorytmy sztucznej inteligencji potrzebne do kierowania statkami oraz system kontroli ich lotu.