Kymco Like 125 i Like 50 odświeżone. Spełniają najnowsze wymagania

Wbrew nazwie to standardowy skuter Kymco Like 125 jest minimalnie mocniejszy i lżejszy od wersji sport. Oznacza to, że z pojemności 125 cm3 uzyskuje 11,6 KM przy 8500 obr./min i 10.4 Nm przy 6500 obr./min. Są to identyczne wartości, jak w przypadku starszego modelu Euro 4. Silnik to konstrukcja jednocylindrowa, czterosuwowa i czterozaworowa.