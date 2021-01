Kymco Agility 16+ 125i – cena, dane techniczne, informacje

Kymco to popularny w Polsce producent skuterów, którego zdecydowaną większość oferty stanowią modele 50 cm3 oraz 125 cm3, czyli te, którymi można jeździć na kategorię B. Wśród "125-tek" są jednoślady, które wielkością i kształtem kanapy zaliczyć można już do maksiskuterów. Jest też Like 125i o stylistyce retro, ale gamę otwiera najtańszy Agility 16+ 125i.