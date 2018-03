Korytarz życia to nie wymysł. Wiesz, jak właściwie się zachować?

Szybkie dotarcie na miejsce wypadku to priorytet dla straży pożarnej i pogotowia. Zadanie to utrudniają jednak często kierowcy. Czy wiesz, jak właściwie wykonać korytarz życia?

W niektórych europejskich krajach stworzenie tak zwanego korytarza życia, czy też korytarza ratunkowego, jest obowiązkiem narzuconym przez prawo. W Polsce nie ma takich regulacji. Nie oznacza to jednak, że nie warto go tworzyć. Korytarz życia to droga zaaranżowana przez kierowców rozjeżdżających się na swoich pasach. Mogą nią przejechać pojazdy służb ratowniczych. Jak wynika z rozmów ze strażakami, stworzenie takiej drogi jest szczególnie ważne w miastach. Duże znaczenie ma to również poza nim, a w najmniejszym stopniu potrzebne jest na autostradach wyposażonych w pas awaryjny.