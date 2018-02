"Szeryfowanie" wydłużyło korki na trasie wylotowej z Warszawy. Sznur aut miał 5 km

Przebita opona ciężarowego samochodu sprawiła, że w czwartkowy wieczór kierowcy chcący wyjechać z Warszawy w stronę Lublina, musieli stać w korku. Sytuację pogorszyli dwaj ignoranci w ciężarówkach, którzy postanowili na swój sposób dbać o "sprawiedliwość".

Trasa krajowa na odcinku bez zjazdów. Korek po horyzont i chęć szybkiego dojazdu do celu. Wszyscy znamy tę sytucację, prawda? Czy może być gorzej? Owszem, jeśli w sznurze samochodów znajdą się "szeryfowie". Terminem tym zmotoryzowani określają kierowców, którzy blokują szybszy pas ruchu na zakorkowanej drodze lub przed zwężeniem po to, by inni nie mogli pojechać szybciej. Bo tak. Bo uważają, że tak będzie sprawiedliwie. Bo są ignorantami i nie rozumieją, że tylko wydłużają korek.