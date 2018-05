Komisja Europejska chce nowego obowiązkowego wyposażenia samochodów. Sprawdzamy, ile to będzie kosztowało

Unijni urzędnicy chcą podniesienia bezpieczeństwa w transporcie. Kluczem do sukcesu ma być wprowadzenie nowego obowiązkowego wyposażenia samochodów. Na liście Komisji Europejskiej znalazły się systemy, za które dziś trzeba płacić kilka tysięcy złotych.

KE stawia na aktywne systemy

W ciągu ostatnich 20 lat byliśmy świadkami prawdziwej rewolucji pod względem bezpieczeństwa samochodów. Auta stały się zdecydowanie sztywniejsze niż przed dwoma dekadami, a odpowiednio projektowane strefy kontrolowanego zgniotu sprawiają, że nawet silne uderzenie czy kolizja "obrysowa" nie musi oznaczać wyroku dla kierowcy i pasażerów. Pod tym względem twórcy aut zbliżają się do ściany. Jedynym sposobem na dalszą radykalną poprawę bezpieczeństwa aut jest więc zwrot w kierunku aktywnych systemów naprawiających błędy kierowców. Do takiego samego wniosku doszła Komisja Europejska, która przedstawiła swoje propozycje w kwestii obowiązkowego wyposażenia pojazdów sprzedawanych w Unii Europejskiej.

W ciągu trzech lat wszystkie nowo homologowane modele samochodów mają posiadać wskazane przez Komisję Europejską systemy. Pozostaje pytanie: ile będzie to kosztowało zwykłego kierowcę?

Zwykle nie jest tanio

Ceny systemów, które KE proponuje jako obowiązkowe, sprawdzimy na kilku przykładach. Zacznijmy od samochodu roku 2018, czyli Volvo XC40. Kompaktowy SUV marki słynącej z bezpieczeństwa już w wersji podstawowej posiada wszystkie systemy, których wymagać będzie prawo Unii Europejskiej. Mamy tu jednak do czynienia z samochodem premium, a jego cennik otwiera kwota 127 200 zł. Jak wygląda to w nieco bardziej dostępnych modelach?

Hitem kwietnia na polskim rynku indywidualnym była nowa Dacia Duster , której cena w podstawowym wariancie wynosi 39,9 tys. zł. By otrzymać kamerę cofania, system regulujący prędkość i system monitorowania martwego pola, musimy zdecydować się na topową wersję auta i zapłacić przynajmniej 57,9 tys. zł. Oznacza to konieczność wydania dodatkowych 18 tys. zł .

Najczęściej wybierana przez prywatne osoby Toyota Yaris kosztuje w podstawie 43,1 tys. zł. By otrzymać zestaw Safety Sense, zawierający większość wskazanych przez KE systemów, musimy wybrać trzeci poziom konfiguracji za minimum 52,1 tys. zł. Dodatkowo dopłacimy 600 zł, by w promocyjnej ofercie wyposażyć auto w kamerę cofania. Zgodne z przyszłymi wymaganiami auto otrzymalibyśmy więc, wydając dodatkowo 9,6 tys. zł .

Kompaktowe Renault Megane kosztuje w podstawie 54,9 tys. zł. Za pakiet, który posiada większość z wymienionych przez KE systemów zapłacimy 2,2 tys. zł. By jednak można było go wybrać, musimy zdecydować się na czwartą z siedmiu wersji wyposażeniowych. Finalnie zapłacimy dodatkowo 17,5 tys. zł .

Czy to działa?

Skoro za systemy wymienione przez Komisję Europejską w większości samochodów trzeba dopłacić od tysiąca do czterech tysięcy złotych, to należy się spodziewać, że dzięki nim unikniemy kolizji w niemal każdych warunkach? Niestety nie jest tak do końca.