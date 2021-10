Kawasaki szykuje nowe Ninja H2 SX. Wiemy, co zmieni się w megaturystyku

Zmiany w modelu Kawasaki Ninja H2 SX będą spore, a to oznacza, że trzeba było go homologować na nowo. Europejskie dokumenty zdradzają nowości, jakie trafią do tego mocnego turystyka. Sam silnik pozostanie bez zmian i w tej wersji modelu H2 czterocylindrowa jednostka o pojemności 998 cm3 dzięki sprężarce mechanicznej będzie dostarczać okrągłe 200 KM.