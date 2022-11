Kawasaki patrzy w przyszłość. Japończycy pokazali modele elektryczne i hybrydę

Małe elektryki, to jednak coś, czego na rynku jest już sporo. Natomiast Kawasaki Ninja w wydaniu hybrydowym to zdecydowanie większa rewolucja i bardzo odważny projekt. Jak widać, Japończykom udało się w nadwoziu motocykla zmieścić taki układ napędowy. Choć zaprezentowana maszyna to prototyp modelu, który faktycznie trafi do sprzedaży, to tu przyjdzie nam poczekać trochę dłużej niż w przypadku maszyn elektrycznych – hybrydowa Ninja ma trafić do salonów w 2024 r.