Kary za brak OC w 2022 r. Stawki poszły w górę

Wysokość kar za brak OC określana jest na początku każdego roku na podstawie płacy minimalnej, a to oznacza, że co roku są one wyższe. W przypadku motocykli czy motorowerów w 2022 r. standardowa opłata za brak OC to 1000 zł (o 70 zł więcej niż w 2021 r.). Jeśli przerwa w ubezpieczeniu trwa od 4 do 14 dni, to płaci się połowę tej kwoty, czyli 500 zł, natomiast do 3 dni kara wynosi 200 zł.