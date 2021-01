Już jest Sondors Metacycle – elektryczny motocykl wygląda świetnie i ma sporą moc

Trwająca powoli popularyzacja elektrycznych jednośladów to szansa do zupełnie nowych firm, które do tej pory nie produkowały motocykli . Właśnie na tym nowym dla siebie rynku debiutuje Sondors , który do tej pory sprzedawał elektryczne rowery. Amerykanie zaprezentowali swój pierwszy motocykl na prąd i nie obyło się bez niespodzianek.

Zaskoczeniem raczej nie jest wygląd. Choć zapowiedź ujawniała tylko niewielki fragment górnej części ramy, to można było się spodziewać takiego kształtu maszyny – nowoczesnego i lekkiego. Całość prezentuje się naprawdę dobrze, pozostaje tylko pytanie o wygodę takiego nietypowego siedziska znajdującego się na wysokości 800 mm. W miejscu, gdzie tradycyjnie znajduje się bak, Sondors Metacycle ma schowek na telefon z bezprzewodową ładowarką. Dzięki ramie ze szczotkowanego aluminium cały motocykl waży zaledwie ok. 90 kg .

Za napęd Sondorsa Metacycle odpowiada mocniejszy silnik, niż można się było spodziewać. Jego nominalna moc to 11 KM, a szczytowa 20 KM. Natomiast nominalny moment obrotowy wynosi 108 Nm, a szczytowy aż 176 Nm. Można zatem być pewnym, że motocykl ten oferuje świetne przyspieszenie. Jego prędkość maksymalna to 129 km/h. Akumulator w modelu Sondors Metacycle ma pojemność 4 kWh, co ma przekładać się na zasięg wynoszący do 129 km (choć jest to raczej wartość możliwa do osiągnięcia przy spokojnej jeździe). Sam akumulator można wyjąć, a jego pełne naładowanie ma zajmować 4 h.