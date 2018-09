Jeżdżenie, jak jedzenie – nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie

Czytamy etykiety na produktach spożywczych, sprawdzając czy nie zawierają za dużo chemii. Monitorujemy swoją wagę i chwalimy się rezultatami, jakie przynosi uprawianie sportu. Kupujemy energooszczędne lodówki i telewizory, segregujemy śmieci, dzieci uczymy szacunku do środowiska. Chcemy żyć zdrowo, długo i szczęśliwie. Z jednym wyjątkiem...

Zupełnie nie interesujemy się tym, co wylatuje z rur wydechowych naszych samochodów. A szkoda, bo ma to znacznie większy wpływ na nasze życie niż serek wiejski czy szynka babuni z kilkoma „E” w składzie.

Dlatego nie serwujemy już sobie i im najtańszej kiełbasy o podejrzanym składzie i nie popijamy nałogowo paczek z chipsami gazowanymi napojami cukrem, które nigdy nawet nie stały obok prawdziwych owoców. Wolimy nieprzetworzone warzywa i owoce (najlepiej z ekologicznych upraw) i nawet jajka musimy mieć od kur, które biegają sobie swobodnie po podwórku i żywią się tym, co same wydłubią sobie z ziemi.

W zasadzie już tylko jednej dziedziny życia nie podporządkowaliśmy zdrowemu myśleniu – osobistego transportu. Kupujemy samochód, tankujemy go, wsiadamy, jedziemy i… tyle. Gdy idziemy do marketu po jogurt to porównujemy kilka produktów, sprawdzając jaki mają skład i czy nie ma w nich przypadkiem za dużo chemii. Ale kiedy stajemy przed koniecznością wybrania auta to ostatnią rzeczą, jaką sprawdzamy jest emisja spalin. Liczy się cena, komfort, wyposażenie, osiągi i zużycie paliwa, ale nie to ile dwutlenku węgla, tlenków azotów czy węglowodorów wylatuje co kilometr z jego rury wydechowej.