Jeszcze w kamuflażu, a już znamy cenę. Elektryczne Audi tańsze od Tesli

Auto zostało już pokazane w Genewie, ale w kamuflażu. Potem wyjechało na ulice. Pełna premiera będzie miała miejsce latem tego roku.



Audi e-tron to elektryczny SUV zbliżony rozmiarami do modelu Q5, ma mieć wszelkie cechy auta premium – dobre wykonanie, osiągi i oczywiście odpowiedni zasięg. Niestety nie podam wam żadnego parametru, ponieważ tych informacji Audi nie ujawnia. Jedyne o czym poinformowali to czas ładowania akumulatorów – 30 minut.