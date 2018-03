Jesteś niedzielnym kierowcą? To uważaj, bo możesz stracić uprawnienia

Taki wniosek można wyciągnąć z zachowania policji i kolejnych organów prawa na Górnym Śląsku. Nieudolnego kierowcę skierowano na ponowny egzamin.

Zaczęło się od częstochowskiej drogówki, która dostrzegła kierowcę wyraźnie nieradzącego sobie w ruchu drogowym. Nie dość, że prowadził auto nieudolnie, to nie reagował na sygnały policjantów . Ci skierowali go na ponowny egzamin na prawo jazdy .

Kierowca złożył wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które przychyliło się do opinii... policjantów. Ci twierdzili, że kierujący pojazdem zmieniał pasy ruchu bez powodu i nie był w stanie ocenić odległości do krawędzi jezdni. Ten odwołał się w końcu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ale i sąd nie przyznał mu racji.