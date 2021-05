Italdesing patentuje pasy do motocykla. Mają genialne rozwiązanie

Na razie jest to jedynie patent i na pewno twórców czeka długa droga, aż takie pasy bezpieczeństwa będą montowane w motocyklach. Pozostaje też pytanie, czy w ogóle ma szansę się to przyjąć? Na odpowiedź będziemy musieli poczekać przynajmniej do testów tego rozwiązania. W jakich jednośladach mogłoby się ono pojawić? Studio Italdesign należy do Volkswagena, a dokładniej do Lamborghini, a więc tak samo, jak Ducati. Zatem, jeśli tylko faktycznie motocyklowe pasy trafią do seryjnej produkcji, to prawdopodobnie będzie można je znaleźć w modelach włoskiej marki.