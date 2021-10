Indian Pursuit będzie kolejnym modelem z silnikiem PowerPlus. Amerykanie rozbudowują ofertę

Nazwę Indian Pursuit znamy już od ponad roku, kiedy to serwis Motorcycle.com poinformował o jej zarejestrowaniu. Teraz to samo źródło ujawnia szkice patentowe i pierwsze informacje o nowym modelu amerykańskiej marki. Choć schematy nie muszą zdradzać prawdziwych szczegółów wyglądu, to sporo się z nich dowiadujemy.