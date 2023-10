1 z 12 Ile trzeba zarabiać, by kupić nowe auto. Oto 10 najpopularniejszych i pensj

Firma zajmująca się wynajmem i leasingiem samochodów policzyła, ile musielibyśmy zarabiać, by wyleasingować nowe auto z listy 10 najpopularniejszych w Polsce. Założenie było takie, że rata leasingu nie może przekraczać 20 proc. rozporządzanego budżetu domowego, leasing jest na 5 lat z wkładem własnym ok. 10 proc. Podany dochód to oczywiście netto na gospodarstwo domowe.