Hyosung wrócił do Polski. Na początek dwa tanie modele

Za napęd odpowiada dwucylindrowy, widlasty silnik o pojemności 296 cm3, którego maksymalna moc to 29,4 KM przy 8500 obr./min. Hyosung GV300S jest dość lekkim motocyklem, gdyż waży 172 kg. Oznacza to, że jest przede wszystkim propozycją dla początkujących motocyklistów lub osób przyzwyczajonych do maszyn tej klasy. Do jazdy tym jednośladem wystarczy prawo jazdy kategorii A2. Cena modelu GV300S to 23 599 zł.