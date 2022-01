Husqvarna Vitpilen 1301 jednak powstanie. Nowy prototyp przyłapany na testach

Husqvarna to marka należąca do KTM-a, której motocykle są austriackimi konstrukcjami przebranymi w charakterystyczne i nietypowe nadwozia. Nie inaczej będzie w przypadku Vitpilena 1301, który bazuje na modelu 1290 Super Duke R. Co więcej, przyłapany podczas testów prototyp niemal zupełnie nie zdradza, że należy do szwedzkiej marki, gdyż jest to tylko nieco przerobiony KTM.