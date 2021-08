Husqvarna pokazała prototyp Nordena 901. Wideo robi wrażenie

Jak najlepiej zaprezentować motocykl turystyczny? Pokazując go podczas tego, do czego został stworzony, czyli wyprawy. Husqvarna niedługo wprowadzi do oferty model Norden 901, ale już teraz można zobaczyć dwa prototypy na naprawdę świetnym filmie z Islandii. Maszynami w podróż wybrało się dwóch znanych motocyklistów.