Honda zapowiada odświeżony model CB1000R. Premiera już wkrótce

Naked nazywany przez producenta Neo Sports Cafe to motocykl, który mimo nowoczesnej konstrukcji, swoją stylistyką nawiązuje do cafe racerów. Jednak nie jest to maszyna w starym stylu. Ma czterocylidrowy silnik o pojemności 998 cm3, który generuje 145,5 KM przy 10 500 obr./min i 104 Nm przy 8250 obr./min. Trzeba pamiętać, że oryginale cafe racery to były szybkie, często modyfikowane dla poprawy osiągów, motocykle. Zatem taki napęd w Hondzie CB1000R pasuje idealnie.