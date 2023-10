Honda z nowymi kolorami dla Gold Winga i Rebelów

Nowe wersje kolorystyczne na nowy rok to dziś już standardowy zabieg wielu producentów motocykli. W przypadku Hondy GL1800 Gold Wing dotychczasowy szary lakier zostanie zastąpiony ciemnozielonym Matt Armoured Green Metallic z brązowymi detalami na silniku (wcześnie były one czerwone). Jeśli chodzi o flagowego Gold Winga w wydaniu Tour, to czarna wersja zostanie zastąpiona szarą Heavy Grey Metallic. W ofercie zostaną też lakiery Pearl Glare White i Beta Silver Metallic.