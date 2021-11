Honda przygotowała nowe kolory dla długiej listy swoich jednośladów

Oprócz nowych modeli czy usprawnień już istniejących producenci motocykli i skuterów mają jeszcze jeden sposób, aby zachęcić klientów do zakupu. Jeśli dany model akurat nie przechodzi większych zmian, to do oferty trafiają nowe wersje kolorystyczne. W przypadku Hondy jest tak aż z 7 modelami.