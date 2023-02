Honda przygotowała długą listę dodatków do Horneta. To pokazuje jego uniwersalność

Honda CB750 Hornet to powrót kultowego modelu i japońska marka dobrze wie, że właściciele tych maszyn nie będą ich wykorzystywać jedynie do jazdy po mieście. Dla wielu osób takie jednoślady to motocykle uniwersalne - wykorzystywane do bardziej sportowej jazdy czy nawet dalszych podróży. Jednak wszystko to wymaga odpowiedniego wyposażenia, które Honda zebrała w kilka pakietów. Obok ceny w wysokości 36 400 zł to one mają zachęcać do zakupu Horneta.