Harley-Davidson może wycofać Sportstery z Europy. Nie spełnią nowych norm

Jak rynek motocyklowy długi i szeroki – wszyscy dostosowują swoje maszyny do nowej normy emisji spalin Euro 5 . Oczywiście wiąże się to z kosztami i dla Harleya-Davidsona może być kolejnym powodem wycofania Sportsterów z Europy (w Ameryce będą one cały czas oferowane). Oczywiście głównym czynnikiem, jak piszą francuskie media, ma być spadająca sprzedaż tych motocykli.

To oznacza, że z gamy zniknęłoby osiem modeli, które aktualnie są oferowane, czyli: Iron 883, SuperLow, Iron 1200, Forty-Eight, Forty-Eight Special, Roadster, 1200 Custom i SuperLow 1200T. To smutna wiadomość, bo również takie nieco mniejsze harleye miały swoich zwolenników, ale prawa rynku są nieubłagane. Na razie jest to informacja nieoficjalna i Harley-Davidson jeszcze jej nie potwierdził. Natomiast skoro już pojawiła się w mediach, to można się spodziewać, że niedługo firma się do niej ustosunkuje.