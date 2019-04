GITD sprawdzało zadymienie. Połowa kierowców straciła dowody rejestracyjne

Funkcjonariusze GITD i policji sprawdzali parametry spalin wydobywających się z rur wydechowych ciężarówek. Blisko połowa kontrolowanych kierowców straciła dowody rejestracyjne.

Spaliny z silników wysokoprężnych niosą ze sobą nie tylko duże ilości osadzających się w płucach cząstek sadzy, ale i tlenki azotu . Te są jeszcze groźniejsze, bo mogą prowadzić do rozwoju nowotworów . To właśnie dlatego w Niemczech ogranicza się dieslom możliwość wjazdu do centrów miast.

W Polsce na takie rozwiązanie na razie nie ma co liczyć. Co gorsza, akcje GITD oraz policji pokazują, że ze swoich obowiązków nie wywiązują się stancje kontroli pojazdów, w których co roku powinno być sprawdzane również to, co wydobywa się z rur wydechowych. Jak widać, w wielu przypadkach nic takiego nie ma miejsca.