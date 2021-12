FB Mondial pokazało swój pierwszy skuter. Imola 125 otwiera nowy rozdział dla włoskiej marki

Zgodnie z nazwą za napęd odpowiada jednocylindrowy silnik o pojemności 125 cm3. FB Mondial Imola 125 wyróżnia się za to wyposażeniem. Małe miejskie skutery przyzwyczaiły nas do tego, że mają tylko to, co niezbędne. W przypadku tego modelu można jednak liczyć na takie elementy jak światła LED, cyfrowe zegary czy dostęp bezkluczykowy.