F.B. Mondial HPS 125 Ubbiali Edition – wersja specjalna upamiętniająca mistrza "125"

F.B. Mondial to włoska marka, która po pewnych perturbacjach znowu się rozwija. Aktualnie jej jednoślady produkowane są w chińskiej fabryce Piaggio. F.B. Mondial oferuje głównie motocykle 125 i 300 (mimo oznaczenia mają silniki 249 cm3), które utrzymane są w stylistyce retro – HPS i Sport Classic. To właśnie ten pierwszy (oczywiście z silnikiem 124 cm3) wybrano do stworzenia edycji specjalnej Ubbali.