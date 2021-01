Fantic Motor kupiło Motori Minarelli od Yamahy. Ma to poprawić współpracę

Do dziś współpraca między Fantic Motor i Yamahą układa się dobrze, ale mimo to (a raczej właśnie dlatego, jak tłumaczą przedstawiciele obu firm) włoski producent motocykli postanowił przejąć od Japończyków Motori Minarelli . Dzięki temu współpraca między Fantic Motor a dostarczycielem silników do ich maszyn będzie wygodniejsza. Tym bardziej, że Fantic ma też drugą ważną gałąź biznesu – rowery elektryczne. Jednak zarazem przedstawiciele włoskiej firmy, jak i Yamahy, podkreślają, że zarazem mają zamiar jeszcze zacieśnić współpracę.

– Wzmocnienie partnerstwa z Yamaha Motor Europe i zakup Motori Minarelli to dla Fantic Motor ważny krok w kierunku przyszłego wzmocnienia naszej pozycji jako technologicznego lidera w produkcji motocykli, rowerów elektrycznych i e-mobilności we Włoszech – powiedział Mariano Roman, szef Fantic Motor. – Będziemy razem pracować, aby dalej rozwijać "know how" Motori Minarelli w dziedzinie silników spalinowych i elektrycznych, poszerzać gamę, oferować klientom Motori Minarelli konkurencyjne i nowoczesne układy napędowe, a przy tym zapewnić aktualny poziom zatrudnienia.