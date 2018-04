Euro NCAP zmienia reguły gry. Teraz sprawdzi dbałość o rowerzystów

W najnowszym teście Euro NCAP Nissan Leaf otrzymał pięć gwiazdek. Nie byłoby w tej informacji niczego szczególnego, gdyby nie fakt, że jest to pierwszy samochód, który został przebadany nową metodą.

W ciągu ostatnich 30 lat w przemyśle samochodowym nastąpiła prawdziwa rewolucja pod względem bezpieczeństwa. Auta stały się o wiele sztywniejsze, a otulające pasażerów zewsząd poduszki powietrzne potrafią sprawić, że nawet z dużych tarapatów można wyjść cało. To jednak nie koniec drogi, a początek nowego etapu. Od kilku lat furorę robią aktywne systemy bezpieczeństwa, których zadaniem jest uniknąć kolizji lub zminimalizować jej skutki .

Zaczęło się od układów, które były w stanie wykryć hamowanie samochodu poruszającego się przed nami i uniknąć zderzenia bez udziału kierowcy. Dziś to wszechstronne systemy, które potrafią być skuteczne również przy częściowym pokryciu linii maski i tyłu poprzedzającego auta. Reagują one także na pojazdy nadjeżdżające ulicą przy wyjeżdżaniu tyłem z miejsca parkingowego i rozpoznają pieszych. To tych umiejętności elektroniki, które były sprawdzane już wcześniej, dołącza nowa. Euro NCAP zaktualizowała swój program testów i sprawdza również zachowanie aktywnych systemów bezpieczeństwa względem rowerzystów.