Będzie nowe obowiązkowe wyposażenie aut? Czas na aktywne systemy bezpieczeństwa

Europejscy urzędnicy podejmują właśnie decyzje dotyczące przyszłych przepisów o bezpieczeństwie w transporcie samochodowym. W maju dowiemy się, czy do wszystkich nowych samochodów trafią systemy zapobiegające zderzeniom.

W maju nowe prawo

W 2010 r. na drogach państw Unii Europejskiej zginęło 31,5 tys. osób. Władze UE zdecydowały wówczas, że zrobią wszystko, by w ciągu 10 lat zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych o połowę. Do r. 2013 redukcja liczby zabitych przebiegała miej więcej zgodnie z planem, ale potem praktycznie się zatrzymała. W 2016 r. na drogach zginęło 25,5 tys. osób zamiast zakładanych 21 tys. Danych na temat roku 2017 jeszcze nie ma. Jeśli nie są wyraźnie lepsze niż do tej pory, unijni urzędnicy będą odczuwali presję, by zmienić sytuację nowymi przepisami.