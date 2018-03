Od kwietnia nowe obowiązkowe wyposażenie w samochodach. System sam wezwie pomoc

Automatycznie powiadomi służby ratunkowe. Wskaże miejsce, w którym doszło do wypadku. Od kwietnia w każdym nowym samochodzie będzie montowany system eCall. Będzie bezpieczniej, ale i drożej. Przekonasz się o tym przy zakupie auta.

ECall to system automatycznie wzywający pomoc po wypadku. Bazuje na modlue GPS i współpracuje z czujnikami zamontowanymi w samochodzie (np. poduszek powietrznych). Po kolizji lub wypadku system sam się aktywuje i podaje służbom ratunkowym szereg informacji, takich jak dokładna godzina zdarzenia, położenie samochodu, liczbę pasażerów, kierunek, w którym pojazd się poruszał (na autostradzie to kluczowe do określenia dokładnego położenia auta), a także rodzaj paliwa wykorzystywanego przez silnik.