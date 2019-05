Euro NCAP sprawdziło siedem samochodów

W 2018 r. Euro NCAP zaostrzyło kryteria oceny samochodów. Po serii spektakularnych wpadek wszystko zdaje się wracać do normy. Wszystkie spośród ocenionych ostatnio modeli otrzymały komplet pięciu gwiazdek. Stało się tak mimo przynależności do odmiennych segmentów. Nie oznacza to jednak, ze wszystkie auta oferują w kwestii bezpieczeństwa dokładnie to samo. Diabeł tkwi jednak w szczegółach. Przyjrzyjmy się wynikom testów poszczególnych modeli.