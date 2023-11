Dwa nowe rozmiary Horneta i sporo innych nowości od Hondy

Po powrocie Horneta Honda postanowiła iść za ciosem i pod tą kultową nazwą oferować całą linię nakedów. Debiutujący w Mediolanie model CB1000 Hornet to już motocykl, który można zaliczyć do podklasy streetfighterów - najmocniejszych, bezkompromisowych nakedów. 999 cm3 pojemności, cztery cylindry i 150 KM to parametry, które zapewniają, że osiągów nie zabraknie, a duży Hornet wywoła spore emocje - na ulicach, krętych drogach czy torze.