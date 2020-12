Ducati zostaje u Volkswagena. Zarząd koncernu potwierdził

Afera dieselgate, która spowodowała, że Volkswagen zaczął mocno inwestować w napędy elektryczne, a w ostatnim czasie sytuacja związana z pandemią koronawirusa – to spowodowało, że coraz częściej pojawiały się plotki, iż niemiecki koncern sprzeda kilka należących do niego marek . Mówiło się o Bugatti, Bentleyu, Lamborghini i Ducati . Wreszcie sam Volkswagen postanowił uciąć te spekulacje.

Niemcy poinformowali, że (niemal) wszystko pozostaje po staremu. Bentley trafi pod skrzydła Audi, a sytuacja Lamborghini i Ducati się nie zmieni – taką decyzję podjął zarząd Volkswagena. Oznacza to, że te dwie włoskie marki pozostaną ze sobą związane, a to daje nadzieje na dalszą współpracę podobną do tej, jaka miała miejsce przy powstaniu Ducati Diavela 1260 Lamborghini.