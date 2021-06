Ducati przygotowało zestaw dodatków dla Panigale V4 S, które czynią z niego maszynę na tor

Ducati Performance – pod tą nazwą włoska marka oferuje akcesoria do swoich motocykli. Tym razem na warsztat wzięto sportowe Panigale V4 S, a zaprezentowane dodatki obejmują głównie rozwiązania na tor wyścigowy. Dzięki nowym pozycjom w katalogu właściciele motocykla oddającego do dyspozycji 214 KM mogą przybliżyć go do maszyny wyścigowej.